Instagram te ayuda si sufres depresión

Si necesitas alguien con quién hablar, estás pasando por un momento difícil en el que no le ves salida y no sabes con quién dirigirte o a dónde acudir,te puede ofrecer ayuda.Instagram se preocupa por los usuarios con, por lo quea las personas que buscan elSe abre una pestaña con aviso sobre contenido en dónde una de las opciones es "obtener ayuda", si le das click se despliega un menú con el nombre "¿Podemos ayudarte?" en donde ofrecen diferentes opciones para las personas con este problema.Entre las opciones se encuentran "Habla con un amigo", "Habla con un voluntario de una línea de ayuda" y "Encuentra formas de sentirte mejor".Además brinda números de teléfono de asociaciones especializadas en estos casos para quién lo necesite.