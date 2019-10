Instituto Nacional de Neurología opera sin los recursos suficientes

"No tenemos batas para poder darles la atención, y eso es la realidad de todos los días. No hay jabón para podernos lavar las manos. Nos surten un jabón de tocador cuando los pacientes son infectocontagiosos. No tenemos batas y no tenemos nada", dijo uno de los trabajadores del Instituto.

"Incluso hace dos o tres meses, los residentes tuvieron que estar comprando sus batas estériles para poder entrar a los procedimientos y asistir a los pacientes", aseguró.

Por falta de insumos, en el Instituto Nacional de Neurología @innnmvs tienen que reutilizar los catéteres, cuando deberían de ser desechables. #ImagenNoticias volvió a hacer un recorrido y siguen sin tener lo más básico pic.twitter.com/j4R7cAAa6i — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 17 de octubre de 2019

A cinco meses del recorrido que realizóen elpara documentar la, la opinión de los trabajadores sigue siendo la misma, incluso consideran que en el último mes la situación ha empeorado.Frente a Héctor Flores, subdirector de servicios generales, los enfermeros del área de Neurocirugía reclamaron la falta de insumos. Él, sólo se ocupó de grabar en audio a los que hablaban."Únicamente cuando hay pacientes recomendados es cuando tenemos aquí a las autoridades", agregó un segundo trabajador."No estuviera aquí algún familiar del señor, porque estuviera en el cuarto piso, con todas las facilidades, no faltaría nada, y no le piden nada en quirófano", aseguraron.Para hacer frente al desabasto, las, porque no hay botas desechables para ingresar a quirófano.También, han empezado a, material que debería ser desechable."Se debe usar uno por paciente, porque son materiales de un solo uso, entra a la arteria, y tiene que estar esterilizado", dijo Susana Vega, trabajadora del área de terapia endovascular"Hemos llegado a reutilizar, a reesterilizar, para poder hacer un estudio diagnóstico. No son las condiciones ideales para trabajar", agregó."Yo con 26 años de servicio, nunca había percibido una situación tan grave de falta de insumos", comentó Adolfo López Vázquez, enfermero del Instituto.También reportan que en las últimas semanas los familiares de los pacientes tienen que comprar el kit de ropa para quirófano. De otra forma, no son operados. El kit incluye batas y botas desechables para los doctores, así como guantes y gasas.Los trabajadores del Instituto Nacional de Neurología aseguran que los problemas por desabasto eran notorios, sin embargo, nunca habían llegado a estos niveles."Pues que nos vengan a visitar esas autoridades de alto nivel y que nos den una explicación por qué está pasándole esto a nuestro Instituto, por qué no tenemos recursos, por qué los pacientes tienen que dar ese dinero, por qué se están cobrando servicios que antes no se cobraban, por qué nuestras autoridades está indolentes ante esta situación y pretenden que sean los trabajadores quien den la cara y resuelvan todo esto" finalizó Ignacio Romero, trabajador sindicalizado del Institutito de Neurología.