Insuficientes los apoyos para Pemex: calificadoras

Ciudad de México.- Hacienda anunció el martes una inyección de 5 mil millones de dólares para Pemex, al tiempo que la petrolera planteó un nuevo plan de emisión de deuda, fórmula que no convenció a las calificadoras.



Moody’s dijo que Pemex tendrá un alivio financiero temporal, pero podría ser necesario apoyo adicional para cumplir con otros vencimientos de deuda.



Además, eso no cambia la perspectiva negativa para la calificación de la deuda soberana, agregó.



Fitch Ratings calificó el apoyo de “moderado” y estimó que el apoyo total del Gobierno a la petrolera podría sumar 9 mil 500 millones de dólares en 2019 y 11 mil 400 millones de dólares para 2020-2021.



Por su parte, HR Ratings afirmó que el apoyo permite a la petrolera refinanciar la deuda este año, pero no resuelve sus problemas en producción.