Insulta a esposa de AMLO y se queda sin su sueldo de 44 mil pesos

El presidente municipal de, confirmó que separó del cargo a su director de Giras y Eventos, señalado de ofender en redes sociales a, esposa del presidente de la República,El alcalde de Corregidora –municipio conurbado con la capital del estado de Querétaro–, precisó que esta medida aplicará en lo que se investiga si las publicaciones fueron realizadas por el funcionario, de nombre Carlos Alberto Echeverría Bucio, personaje que aparece en foto junto al gobernador, Francisco Domínguez Servién.“Respecto al tema circulando en redes les comparto que he dado instrucciones para que el funcionario sea separado de su cargo en lo que se investiga si la publicación fue hecha por él; en caso de ser responsable será separado definitivamente de sus funciones”, difundió Sosa Pichardo a través de su cuenta de Twitter.En redes sociales circulan mensajes que son atribuidos al usuario de nombre “Carlos Alberto Echeverria Bucio” con foto del funcionario en los que ofende a Gutiérrez Müller, el funcionario que tiene ese nombre aparece en los registros actuales delafiliado aldesde el 16 de febrero de 2011.“A su vieja ya se la cogieron un chingo de pendejos” (sic), es uno de los comentarios que señalan el funcionario habría escrito.Otras expresiones ofensivas, atribuidas a Echeverría Bucio, forman parte de una discusión con otra usuaria, por la vestimenta que la esposa del presidente utilizó en la ceremonia del grito de Independencia.“Este vestido que uso era adecuado, bonito, elegante, es una señorona y se veía muy bien” (sic), escribió la usuaria “Marili Sanmarin”.A lo que el usuario, con el mismo nombre y foto que el funcionario, replicó: “Marili Sanmarin buen puta” (sic).En otro mensaje la usuaria “Marili Sanmarin” expone: “La señora Bety es bella y tiene porte, así se ponga un vestido barato y sencillo, ella lo luce y se ve muy bien. La percha es lo que cuenta”.“Marili Sanmarin me imagino que eres igual de gata que ella”, fue otro de los mensajes del usuario “Carlos Alberto Echeverria Bucio”.En su tuit, el presidente municipal deafirmó que no permitirá que se ofenda a ninguna mujer y manifestó su respeto y admiración hacia la esposa del presidente de México.“No vamos a permitir que se ofenda a ninguna mujer. Todo mi respeto y admiración a nuestra primera dama”.De acuerdo con el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos del municipio de Corregidora, cuya población es de 143 mil habitantes según el censo de 2010 del Inegi, el director de Giras y Logística percibe 44 mil 813 pesos mensuales por su labor.Panistas consultados por este reportero señalaron que Echeverría Bucio o “Cheve”, como lo conocen, fue incorporado a la administración pública en el gobierno del alcalde, quien es el actual coordinador de los senadores del PAN por Querétaro.En medios de comunicación locales difunden la versión de que el funcionario que fue suspendido rechaza haber sido el autor de los comentarios y que su cuenta fue “hackeada”.“Lo que están reportando yo no lo escribí, si no estoy de acuerdo con muchas, desde que me cancelaron Twitter, por dar mi opinión de Noroña y de Clouthier, etc. Me han estado llegando virus información falsa, hasta de mis tarjetas de crédito, por favor revisen eso, que yo estoy haciendo lo propio” (sic).