Inteligencia artificial vence a jugadores profesionales de Starcraft

El desarrollo de laestá siendo tan meteórico que no se puede ni imaginar hasta dónde llegará. Hace tan solo dos años fue noticia que, una IA desarrollada por DeepMind, una filial de, había derrotado al mejor jugador de go del mundo. Unos meses después, DeepMind demostró que laes capaz de alcanzar un nivel de maestría sobrehumana en el ajedrez, el go y el shogi, y que además lo hace aprendiendo a base de jugar contra sí misma. En rápida sucesión, la IA ha ido superando retos cada vez más difíciles.Los posteriores avances han estado relacionados con juegos en los que hay multitud de jugadores y donde se tiene información incompleta, como ocurre en el póker o los videojuegos de disparos, logrando sonados éxitos. Gracias a todo esto, cada vez resulta más claro que la inteligencia artificial será capaz de resolver problemas reales en entornos cambiantes y complejos, lo que podría ser de utilidad en campos como la medicina, la bioquímica y quién sabe qué más. Cabe preguntarse si lasescribirán libros, dirigirán los mercados financieros o las campañas militares.A comienzos de este año, lalogró derrotar a jugadores profesionales de, un videojuego de estrategia en tiempo real caracterizado por su dinamismo, su complejidad y la enorme diversidad de opciones al alcance de los jugadores. Sin embargo, esta inteligencia logró su éxito partiendo de la ventaja de conocer la posición de los enemigos. Esta semana, laacaba de subir un nuevo peldaño de su evolución. Los investigadores de DeepMind acaban de publicar un estudio en la revista « Nature» en el que demuestran que su IA es mejor que elde los jugadores de. A diferencia de otros intentos, esta es la primera inteligencia artificial capaz de alcanzar un nivel supremo en un juego multijugador, en el que compiten profesionales, rigiéndose por las mismas condiciones que los jugadores humanos.«Esto es un sueño hecho realidad. Fui un jugador bastante serio de StarCraft II hace 20 años y desde hace mucho me fascina la complejidad de este juego», ha dicho en un comunicado, director de la investigación. «AlphaStar ha logrado el nivel de gran maestro –el máximo en el ranking de este videojuego– solo con una red neural y algoritmos de aprendizaje de propósito general que eran inimaginables hace solo diez años, cuando investigaba IAs para StarCraft basadas en sistemas de reglas».Este es el punto clave. No es que AlphaStar nazca sabiendo cómo jugar perfectamente, gracias a los dictados de los programadores, o aprovechando la velocidad de reacción de una máquina. Lo fundamental es que es capaz de aprender por sí sola y de alcanzar un desempeño extraordinario incluso en un entorno extremadamente complejo y cambiante. Gracias a eso, puede derrotar a jugadores profesionales que tienen un alto nivel de entrenamiento y lo hace en igualdad de condiciones.