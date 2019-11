Intenta matar a su esposa al apuñarla en Saltillo

Saltillo, Coah.- Una madre de familia se debate entre la vida y la muerte, luego de que presuntamente su ex esposo intentara asesinarla de una puñalada en el cuello, dentro de su domicilio de la colonia Misión Cerritos.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas de este jueves, cuando José Gregorio Cabriales Silva, de 42 años, arribó a la casa de su ex pareja, Martha, situada en el 207 de la calle Misión San Francisco.



Se dio a conocer que el señalado utilizó un arma punzo cortante para herir en el cuello a la mujer y darse a la fuga a la brevedad, dejándola gravemente lesionada.



Los hijos de la víctima salieron a la calle pidiendo auxilio a gritos, por lo que la encargada de una papelería cercana, fue en auxilio de la mujer.



La vecina sacó a la afectada de su casa y la resguardó en su negocio, para después pedir una ambulancia a través de un reporte al Sistema de Emergencias 911.



Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el sitio y trasladaron a Martha hasta la Clínica 1 del IMSS, donde su estado de salud se reportó como grave.



En la zona se concentraron elementos de la Policía Municipal y del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, sin embargo el presunto responsable no fue localizado, por lo que se espera que una vez que sea detenido enfrente un proceso por intento de feminicidio.