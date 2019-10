Intentan asaltar hangar de Interjet en Aeropuerto de Toluca

El(AIT) informó de un intento de asalto en el hangar de Interjet.Fue la mañana de este domingo quedel Centro de Mantenimiento de la aerolínea.Los vigilantes de la caseta y dos técnicos fueron amagados para perpetrar el robo, el cual no se efectuó. El AIT no informó más detalles sobre la agresión.Una patrulla de la Policía Federal arribó al lugar para acompañar a personal del Centro de Mantenimiento dea levantar la denuncia correspondiente.Hasta el momento, la aerolínea no se ha expresado sobre lo sucedido.