Intentan demostrar suicidio con un peritaje en caso Lesvy

Ciudad de México.- La defensa pública de Jorge Luis “N”, exnovio de Lesvy Berlín Rivera Osorio intentó ayer sostener –mediante un peritaje en criminalística apoyado en un busto de unicel– que la joven se suicidó debido a que se encontraba intoxicada.



La exhibición de esta prueba se mantuvo de forma privada, en la que sólo estuvieron las partes involucradas y el tribunal de enjuiciamiento.



Minutos después de la exposición, la madre de Lesvy, Aracely Osorio, dejó la sala de oralidad del Reclusorio Oriente llorando y señalando que se pretendía revictimizar a su hija, además de pedirle al juez que fuera desechada como prueba de la defensa del imputado, sin embargo, el tribunal de enjuiciamiento avaló la exposición que hizo una perito.



"Hace conclusiones relacionadas con la depresión, con la intoxicación, cuando ella no es la especialista en la materia, su rama era la criminalística específicamente y no utilizó los procedimientos, las metodologías propias de la criminalística y eso es lo que evidenciamos ante el tribunal”, expuso Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica de la madre de Lesvy Berlín.



La abogada agregó que esta fue una de las pocas pruebas periciales que ofreció la defensa del acusado, por lo que ella cuestionó que la perita se acreditara como experta, además de sostener su hipótesis en una mínima parte de los indicios recabados en la carpeta de investigación.



Los testigos ofrecidos de Jorge Luis acudieron a declarar y se sometieron a un contrainterrogatorio por parte de la defensoría particular de la víctima. Los padres del joven, José Luis y María del Socorro; así como su exnovia, Patricia Itzel, con quien sostuvo una relación de siete años, y la madre de esta mujer, Martha Patricia.



Los testimonios de estos cuatro testigos coincidieron en que el imputado no era un generador de violencia; que es muy serio y que en su relación sentimental anterior nunca fue agresivo.



"Era una relación respetuosa, íbamos a eventos culturales y familiares, no había golpes, no había violencia, ni ataques físicos ni sicológicos. En marzo de 2009 llegamos a vivir en la casa de su mamá y la relación se acabó en 2016, cuando ya estábamos estancados, se había acabado la magia”, expuso Itzel.



La defensa pública de Jorge Luis “N”, pidió que se aplazara la audiencia para solicitar a declarar en calidad de testigo a la exdirectora del entonces Instituto de la Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, con el fin de explicar por qué desde el principio el caso no fue declarado como un feminicidio.



Será hasta el 4 de octubre cuando la exfuncionaria acuda; esperan que en esa misma audiencia se llegue al fallo del tribunal.



En esta etapa intermedia del juicio oral han asistido más de 60 testigos, peritos y especialistas y se han presentado peritajes en criminalística, video y fotografía.