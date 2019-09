Internet de 7 mdp, comida gourmet y áreas VIP; así viajaba EPN

La administración del ex presidentese ha visto envuelta en numerosos escándalos por sus excesivos gastos, uno de ellos, en el uso del polémico avión presidencial.El Boeing 787-8 Dreamlinerfue comprado en noviembre de 2012, pero fue entregado hasta el 3 de febrero de 2016. Sólo fue usado por Peña Nieto.De acuerdo con el gobierno del, el avión tuvo un costo demillones de dólares, pero se le hicieron múltiples remodelaciones, que incluyeron ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina y certificaciones, además de acabados de lujo que terminaron costando 81 millones de dólares.La aeronave 57 metros de longitud y 17 de altura, tiene una capacidad máxima para 80 pasajeros y cuenta con recámaras, baño, cocina y sala de juntas. Realizó 214 vuelos en actividades oficiales, lo que significa que operó durante dos años y 10 meses, lo que representa el 10% del tiempo que voló el anterior.Al millonario costo del avión y sus remodelaciones, hay que sumar el gasto desmedido en el menaje del avión.Actualmente, el avión se encuentra embodegado en el hangar de la empresa Boeing en la ciudad de Victorville, en San Bernardino California, en espera de un comprador, luego de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera venderlo. Sin embargo, su venta se ha dificultado debido a las lujosas modificaciones que se le hicieron.El pasado 06 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su antecesor, Enrique Peña Nieto gastó 1,074,670 pesos en artículos de limpieza en un viaje del avión presidencial.La cifra sólo corresponde al 27 de octubre de 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto gastó 47,28 pesos en rastrillos desechables; 41,225 en pasta y cepillo dental; 157,852 en agua de tocador para dama de la marca Carolina Herrera; 242,300 en agua de tocador para caballero de la misma marca; 70,435 en gel fijador para cabello; 36,627 en esponja lustradora y 16,208 en corta uñas.El 6 de julio de 2018, adquirieron para el mismo concepto, 181,424 pesos en papel higiénico blanco; 24,360 en mini rollos de papel; y 11,020 en detergente neutro. El monto total asciende a 216,804 pesos.López Obrador detalló que los gastos no fueron reportados en la anterior administración porque los hacía el Estado Mayor Presidencial, quienes no tenían que reportarlo, argumentando que era asunto de seguridad nacional.Este miércoles 25 de septiembre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto pagó 7 millones de pesos por servicio de internet en un viaje del avión presidencial.Durante su conferencia en Palacio Nacional,fue cuestionado sobre la celebración de contratos por miles de millones de pesos con el concepto de “seguridad nacional” y la opacidad que representa, por lo que el mandatario habló de esta factura millonaria que, precisó, tal vez se trate de un comprobante fiscal falso.“Hay una factura por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación. Primero, que seguramente es falsa, que no hay que culpar solo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa y tercero, lo hago también porque ya no podemos permitir llevarse a cabo este tipo de cosas”.“En el vuelo, este que se hizo el año pasado, un solo vuelo, en el avión presidencial se cobró una factura de cerca de siete millones de pesos, nada más por servicio de Internet. A lo mejor eso es lo que cuesta, pero se me hace bastante y ese tipo de cosas como no se podía o se alegaba que era un asunto de seguridad nacional, se ocultaba la información”.Ese mismo día, el político tabasqueño reveló que la administración pasada también tuvo un gasto millonario en aparatos de tecnología.“Si se hace un inventario de cuánto se gastaba en equipos, drones, sistemas de vigilancia, monitores, es un poco lo que sucedía en la compra de aviones y helicópteros, en 10 años creo que destinaron como 70,000 millones de pesos”.Tan sólo en cuatro viajes internacionales y dos escalas con rumbo a Estados Unidos se facturaron al menos 3,7 millones de pesos, alrededor de USD 303.178 en comidas gourmet y seguridad.Las facturas emitidas a la Oficina de Presidencia por empresas que brindan servicio de catering y combustible en viajes aéreos, de 2013 a 2015, revelaron que Peña Nieto pagó por dichos viajes 2,1 mdp (USD 155.038) y al menos 1,6 mdp (USD 148.139) en turbosina.De acuerdo con una investigación de Univisión, dos de esos viajes fueron a Nueva York, uno a Los Ángeles, otro a Dallas y dos escalas en Anchorage, Alaska, con destino final a China. Pero en dichos viajes, EPN no escatimó, al contratar por platillos exclusivos que incluyen costosos cortes de carne y ternera.El ex presidente tampoco quiso correr riesgos y pagó por seguridad policial y del Servicio Secreto, así como gastos por roaming y habitaciones VIP, para ir sin preocupaciones a bordo del avión oficial, en ese momento, el Presidente Juárez. Todo con un costo total de al menos 3,7 millones de pesos, unos USD 303,178, aunque dichos recibos no reflejan el número de personas que lo acompañaron.La cadena de televisión estadounidense explicó que los viajes analizados sólo llegaron hasta 2015 pues a partir de esa fecha, el avión Presidente Juárez dejó de estar en funciones oficiales para dar su lugar al polémico José María Morelos y Pavón, el avión que ahora Andrés Manuel López Obrador pretende vender.El periódico El Universal publicó antes que de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, el gobierno pagó un total de 20,7 millones de pesos en viajes a bordo del Presidente Juárez, por lo que del total de gastos registrados en viajes internacionales, el 23% de los gastos corresponde solo a estos cuatro viajes y dos escalas hechas en Estados Unidos, expuestos por Univisión.