Interpol va por dos exfuncionarios de la CDMX; desviaron $40 mdp

Ciudad de México.- El gobierno capitalino solicitó a Interpol México emitir la ficha roja para ubicar y detener al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y al ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, por el presunto desvío de 40 millones de pesos para la atención de inmuebles afectados por el sismo de 2017.



Ello, luego de que la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina realizó ayer un operativo de búsqueda en el estado de México para cumplir las órdenes de aprehensión en contra de ambos ex funcionarios, acusados del manejo ilícito de los recursos destinados a la reconstrucción, sin localizarlos.



Tampoco han sido ubicados en inmuebles de su propiedad en el territorio nacional, y existe la posibilidad de que hayan salido del país, presumiblemente a Europa.



Con la ficha roja se ampliará la búsqueda a 180 países, aunque también solicitó a las autoridades federales emitir las alertas migratorias, en caso de seguir en México.



Fuentes de la administración local aseguraron que están próximos a tener una aprehensión consolidada y esto derivará en más informaciones que vincularán a otros personajes, y cuando los tengamos les daremos toda la narrativa de dónde estaban, qué estaban haciendo y por dónde se evadieron.



El domingo pasado, la Procuraduría General de Justicia capitalina adelantó que ya se habían girado las órdenes de aprehensión en contra de los dos ex funcionarios y estaban por ejecutarse.



Tras confirmar el operativo realizado en la entidad mexiquense, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en ambos casos está totalmente documentado que hubo mal uso de los recursos de la reconstrucción; ambos tienen orden de aprehensión y la está ejecutando la procuraduría. Se pueden esconder, pero lo único que demuestran es que algo de responsabilidad hay.



Al aclarar que esta investigación no tiene tintes políticos, señaló que el ex jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa podría ser citado a declarar por la defensa, “si fuera el caso, para descargo, pero ello no quiere decir imputación, aunque ha estado declarando y lo hará conforme a derecho.



Hemos estado haciendo imputaciones concretas sobre casos específicos, perfectamente soportados, y si los jueces nos dicen que sí hay orden de aprehensión, procederemos, porque quiere decir que sí hay un soporte legal, con elementos suficientes para que esta persona sea conducida ante un juez y darle prisión preventiva.



El caso del supuesto desvío de recursos se investiga en la Fiscalía de Servidores Públicos.



En entrevista, Sheinbaum reiteró que las indagatorias no son de orden político, sino de procuración de justicia y como parte de la lucha contra la corrupción.



Sobre si hay indagatorias que relacionen a los ex diputados locales del PRD Leonel Luna y Mauricio Toledo, y del PAN Jorge Romero, por el supuesto desvío de recursos de la reconstrucción a campañas políticas, la mandataria local dijo que se realizan todas las investigaciones necesarias.