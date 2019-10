Interviene Conade en caso Elsa García

"Vamos a tomar cartas en el asunto y no quieto adelantarme, pero esto no se puede quedar así, hay antecedentes", aseveró la responsable del deporte nacional, sin revelar las medidas a tomar.

La Conade tomará cartas en el asunto en la denuncia de maltrato físico y psicológico que hizo la gimnastaadvirtió esta tarde la titular de la dependenciaMás allá de que se agredió a una seleccionada nacional, lo cual es inadmisible, Guevara dijo que actuará sin cortapisas porque además el presidente de la federación mexicana de la especialidad, Gustavo Salazar, no solo no defendió a su deportista sino que incumplió en acuerdos pactados desde antes de losHace unos días García denunció en redes sociales que los entrenadores franceses Eric y Cecile Demay, que conforman el equipo técnico, la han agredido sistemáticaticamete y que la excluyeron del All Around del Mundial de Gimnasia Artística de Stuttgart, que fue selectivo para Tokio 2020.Guevara acompañó a un grupo de unos 50 deportistas que consiguieron medalla o compitieron en los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 y que esta tarde recibieron un reconocimiento en el Senado de la República.