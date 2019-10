Inversionistas de Pizza Hut no se han acercado al municipio

Piedras Negras, Coah.- Tras los rumores de que llegue a Piedras Negras la franquicia Pizza Hut, el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Beráin Taméz, dio a conocer que al Municipio no se han acercado los inversionistas para concretar este proyecto, sin embargo adelantó que la agencia automotriz “Toyota” está por confirmarse.



Resaltó que dicha agencia cuenta con todo el interés de establecerse en esta frontera por lo que todo indica que será una realidad a partir del próximo año que desde tiempo atrás ha venido haciendo lo propio para su arribo.



“El 2020 será un extraordinario año para Piedras Negras en materia de inversión y por consecuencia en generación de empleos” dijo.



Beraín Taméz resaltó que esta frontera está mostrando escenarios muy positivos para dar la bienvenida a nuevas inversiones como el caso de Toyota que si bien aún no confirma el lugar de su ubicación, podría concretarse muy cerca de donde actualmente se localiza Wingstop y KFC, predio en el que precisamente se prepara para construir una nueva plaza comercial.



“Hasta donde nosotros tenemos información, estaría en esa área que es a la altura del bulverad Manuel Pérez Treviño, sin embargo aún no está formalizado, yo le estoy apostando también a que esta inversión se va a trasladar al 2020 en atención de que ya estamos prácticamente a cierre de año” concluyó.