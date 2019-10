Investiga FBI intento de hackeo en votación del 2018

El intento deque se hizo con unausada durante lasde medio término del 2018 podría haber sido un experimento que hizo un estudiante para investigar sobre las vulnerabilidades de la seguridad en lugar de un ataque para alterar los votos, según le dijeron atres personas que están enteradas del asunto., procurador de Estados Unidos del Distrito Sur de West Virginia, reveló el martes en una conferencia de prensa que se “está llevando a cabo una investigación” por eldespués de un infructuoso, que West Virginia usó desde el 2018 para permitir que los votantes extranjeros y militares emitieran sus sufragios a través de un teléfono inteligente.No se han fincado cargos penales.Las fuentes le dijeron aque el FBI está investigando a una persona o personas que trataron de hacker la aplicación como parte de un curso sobre seguridad en la elección de laLa oficina del Secretario de Estado de West Virginia, Mac Warner, había comunicado previamente a Stuart que la actividad sospechosa contra la aplicaciónprovenía de direcciones IP asociadas con la Universidad de Michigan, dijo a CNN una de las personas familiarizadas con el asunto."Durante el ciclo electoral de 2018, el Secretario de Estado Warner se refirió a mi oficina lo que él percibió como un intento de intrusión de un partido externo en el sistema de votación móvil militar de Virginia Occidental", dijo Stuart en declaraciones preparadas el martes. Agregó que "no se ha llegado a ninguna conclusión legal con respecto a la realización de la actividad o si se violó alguna ley federal".El FBI se negó a comentar sobre el asunto, y la oficina del Secretario de Estado de West Virginia y la oficina de Stuart se negaron a ofrecer más comentarios. Rick Fitzgerald, portavoz de la Universidad de Michigan, dijo que no "tenía suficiente información en este momento para ofrecer una respuesta".El cofundador y, se negó a compartir detalles del intento de pirateo, pero le dijo aque fue el único incidente de las elecciones de 2018 que se sintió lo suficientemente grave como para entregarlo al FBI.La investigación del FBI surgió de un incidente particular en el curso de Michigan, donde los, pero se les indicó que no se entrometieran en la infraestructura electoral existente, según una persona familiarizada con el asunto. Esta primavera, uno de los estudiantes envió un correo electrónico a sus profesores para decirles que el, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.El asunto destaca uno de los temas más polémicos en la investigación de: una de las mejores formas de encontrar vulnerabilidades potenciales en el software es hacer que un investigador intente pensar como un pirata informático e intente forzar la entrada. La Ley de fraude y abuso informático es estricta y conlleva fuertes sanciones para alguien que haya obtenido "acceso no autorizado" a un sistema.Virginia Occidental es el único estado que actualmente usa el sistema y los defensores de Voatz, como Warner, dicen que la aplicación ofrece una solución para lasde votantes entre los militares y los votantes extranjeros, que ha pasado algunas pruebas de seguridad y mantiene que no hay evidencia los hackers han cambiado cualquier voto.