Investiga Fiscalía 13 abortos ilegales en Coahuila

Saltillo, Coah.- Mientras el Congreso del Estado tiene estancada la iniciativa para la despenalización del aborto, en los archivos de la Fiscalía General del Estado, se mantienen abiertas 13 carpetas de investigación contra el mismo número de personas por abortar o practicar un aborto en Coahuila.



De acuerdo con los registros de la Fiscalía, obtenidos a través de una solicitud de información, 10 mujeres y tres hombres son buscados para procesarlos penalmente por abortar o practicar un aborto de manera clandestina.



En el documento la Fiscalía señala no tener referencias a clínicas o laboratorios donde se practiquen abortos de forma clandestina y tampoco se especifica si los hombres señalados en las carpetas son doctores.



Cabe aclarar que dicha cifra se refiere a investigaciones que están en proceso, es decir, la Fiscalía hasta el momentos solo cuenta con datos de prueba que se van integrando a las carpetas pero no se han canalizado a las instancias judiciales.





Estancada



La Fiscalía también respondió que hasta la fecha en Coahuila no se ha emitido una sentencia condenatoria contra alguna persona por practicar o practicarse un aborto.



En Coahuila la iniciativa para la despenalización del aborto presentada por la diputada Claudia Isela Ramírez, del PRD , tiene más de un año estancada en el Congreso local.