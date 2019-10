Investiga Fiscalía abuso sexual contra mujer en PN

Piedras Negras, Coah.- El delegado de la fiscalía general de justicia en la región norte uno, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que se está llevando a cabo la investigación en torno a la violación que sufrió una mujer por parte de su ex pareja en la colonia Acoros.



Agregó que no se pueden dar mayores datos por la presunción de inocencia y la ley de protección a víctimas.



Solo mencionó que se tomarán las debidas declaraciones y confirmó que se trata de una violación.



No dio mas datos sobre el caso debido a que están apenas haciendo las investigaciones.



Fue el día lunes cuando una mujer de 39 años, denunció a su ex pareja Gabriel “N”, como responsable de violación impropia.



Dijo que abusó de ella en un domicilio del Fraccionamiento Villarreal cuando acudió con su ex pareja.



La unidad de atención a víctimas de la fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso para ubicar al responsable.