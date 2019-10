Investiga Función Pública a Romero Deschamps

"Todo el tema de sindicatos, como ustedes saben, es muy complicado por la situación legal, sobre todo, pero sí se está 'caminando' (sic) a los que tenemos nosotros facultades y posibilidades".

La Secretaria de la Función Pública,, dijo que se investiga una probable evolución patrimonial deEn entrevista al salir de la Cámara de Diputados, confirmó que hay un seguimiento al ex dirigente del sindicato petrolero, dado que sigue siendo servidor público.Precisó que la revisión se hace como servidor público de Pemex, no en su calidad de dirigente sindical."Mire, no le puedo asegurar, pero muy probablemente hay una evolución patrimonial", señaló.