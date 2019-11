Investiga Pronnif abuso contra niña

Piedras Negras, Coah.- El caso de abuso por parte de un niño de primaria a una alumna de tres años del Juan Sebastián Bach es investigado por la Pronnif regional, así como el área jurídica de educación, esto informó el titular educativo en la región, Arón Rodríguez de Lara.



El funcionario declaró que el subprocurador de Pronnif, Jesús Manuel Castaño habló ya con los padres para ahondar en esta investigación, así como indagar el posible caso de negligencia, pues aparentemente este hecho había sucedido desde hace dos semanas.



Por otra parte, Rodríguez de Lara mencionó que lo último hasta el momento referente a este caso fue que elementos de la Policía Especializad de Pronnif acudieron a la instancia para revisar la generación de los hechos, así como entrevistarse con los directores, alumnos y demás que estuvieran involucrados.





Peligroso juntar preescolar con niños mayores



Tras el grave caso que se registró en la institución educativa privada Juan Sebastián Bach, queda expuesto que no se deben de mezclar a los menores de preescolar con niños de primaria o incluso secundaria.



A diario se registran casos de bullying por parte de estudiantes de primaria y secundaria que están explorando apenas su mundo y muchas veces son inconscientes del grave daños que pueden llegar a causar a sus compañeritos.



Tal es el caso que está sinvestigado por las autoridades estatales y que es considerado de manera irresponsable por los directivos de la institución como un “accidente”, lo anterior se pudo evitar si los niños gozaran de su espacio para cada nivel educativo.



Estos hechos ocurren por que las instituciones privadas no cuentan con el espacio suficiente y en su ambición por tener más ingresos económicos no adecuan de manera correcta los espacios para cada nivel educativo y asegurarse que cada nivel tengan sus baños y patios de juegos exclusivos y no hay ninguna autoridad que los regule.