Investigadores del INAH reclaman pago de estímulos

Investigadores del, entre ellos eméritos de la institución, acudirán el jueves a las oficinas de ladel Gobierno federal para entregar una carta y demandar el pago deque adeuda la dependencia desde enero pasado.En conferencia, anunciaron que evalúan presentar una queja ante laporque consideran que se violan garantías constitucionales relacionadas con la certeza jurídica y valoran promover, también, una demanda de amparo, si bien estas acciones dependerán de la respuesta que reciban de la SC.Además de no pagarles durante 2019 estos estímulos, el INAH tampoco cubrió el año anterior el monto completo correspondiente a los meses de abril-diciembre, pues aplicaron para el periodo un gravamen ilegal –por retroactivo–, con base en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promulgada en noviembre pasado. (REFORMA 01/06/2019)Los especialistasinformaron queEstos apoyos, previstos en los Programa de Estímulos al Desempeño en la Investigación y de Estímulos a la Docencia, se otorgan cada dos años y se obtienen mediante concurso, en el que pueden participar los más de 800 investigadores del INAH.Las autoridades del organismo hicieron una primera devolución en febrero pasado de los, sin embargo el problema no fue resuelto, pues este año se suspendió el pago de estímulos, señalaron.En el resto de instituciones de educación superior, contrastaron, no ha sido suspendido este pago."No formamos parte de una élite de privilegiados, no somos parte de lo que podría considerarse ‘mafia’ de la investigación académica, de la docencia, sino trabajadores que hemos luchado por esta institución y por preservar el patrimonio cultural de nuestro país, amén de eso estamos defendiendo un derecho que nos asiste", dijo Cottom.El INAH argumenta que no puede cumplir porque lano le reintegra los recursos autogenerados que le corresponden y que no dispone de una partida presupuestal para el programa de estímulos."Se requiere claridad respecto del monto y a qué se van a asignar cuando se reembolsen los autogenerados" advirtió Cottom.Ladepende del nivel en que se ubiquen los investigadores. Según la convocatoria más reciente, el nivel 1 recibe 2 salarios mínimos, mientras que el máximo nivel (el 6) percibe un estímulo de 12 salarios mínimos.También demandan que dichos estímulos se actualicen de acuerdo con el aumento salarial de 16.2 por ciento, vigente desde el pasado enero.