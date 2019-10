Investigan a gobernador de Zacatecas por corrupción

Zacatecas.- Por corrupción y opacidad, es investigada la administración del gobernador Alejandro Tello, luego de que los pasados 14 y 23 de septiembre los cantantes Ozuna y Ricky Martin no se presentaran debido a que no recibieron el dinero por las funciones anunciadas en el marco de la Feria de Zacatecas.



En ambas fechas los organizadores hicieron creer hasta el último minuto a la población que los artistas se presentarían y en ambos casos los intérpretes internacionales desmintieron al gobierno del estado a través de las redes sociales, al final Benjamín Medrano, presidente de la Feria de Zacatecas, confirmó la cancelación:



“Está cancelado el concierto, no hay técnicamente la forma de hacerlo llegar”.



A la feria asistieron seguidores de ambos intérpretes provenientes de todo el país y al verse engañados estallaron contra el gobierno estatal.



“Toda la gente que viene de fuera engañada que se les vendieron carísimo”, gritaba una turista proveniente de Monterrey.



Mientras otros visitantes a la feria lanzaban consignas contra el mandatario:



“¡Que venga el gobernador! ¡Que venga Medrano a dar la cara!, que no sean cobardes… ¡cobardes!, ¡cobardes!”



Por este motivo se inició una investigación por parte del Poder Legislativo Local, donde se ha descubierto una serie de malversaciones de los recursos en esta y las pasadas administraciones de la feria, permitidas por el gobernador, aseguró el diputado Omar Carrera.



Todo, todo… no debe haber reservado, no debe de haber lo que nada más quiere informar, es dinero público, es un funcionario público que fue nombrado por el gobernador del estado”, dijo.



Cristina Rodríguez -esposa del mandatario-, salió a dar la cara, pero tampoco dejó en claro sobre el destino de la millonaria cifra pagada a los artistas en un estado con graves carencias y pobreza:



No, en este momento no tenemos ninguna fecha porque necesitamos por concluido el proceso tanto el proceso con el licenciado Tajonar, porque para nosotros concluir el proceso con él necesitamos la devolución del recurso, él hablaba de hacer el depósito inmediato del recurso para que se le otorgara el perdón, lo que nosotros queremos es tener el recurso y ya una vez con el recurso en mano decir: ah bueno, esto lo tenemos, queremos el contrato con Ricky Martin”



A pesar de la investigación por corrupción y opacidad, el gobernador Alejandro Tello confirmó que la actual administración seguirá al frente de la festividad para el próximo año.