Investigan si es migrante a hombre que se dirigía a SLP

Calibre 57 | El hombre que fue atropellado por el tren cuando se dirigía a San Luis Potosí continúa recuperándose en un hospital de la localidad, aunque las autoridades investigan para confirmar si es migrante y actuar en consecuencia.



Tras el accidente donde por poco pierde la vida, Marvin Said Ramírez fue visitado por autoridades policiales en el sanatorio donde convalece, siendo sometido a interrogatorio como parte de las investigaciones que se hacen al respecto.



ENTREVISTADO



Presuntamente, agentes del área de Lesiones de la FGE intervinieron en el caso, buscando establecer el estado de salud del individuo, así como su verdadero lugar de origen.



Aunque el sujeto de 24 años aseguró que viajaba en en tren porque no tenía dinero e intentaba regresar a su tierra, la policía tiene dudas al respecto y por eso decidieron ahondar en sus diligencias primarias.



De confirmar que el lesionado no es de nacionalidad mexicana como afirma, los encargados del caso canalizarían la situación ante el Instituto Nacional de Migración para que tome las riendas en adelante.