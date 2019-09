Involucran a Memo Ochoa en supuesto romance

Ciudad de México.- Continúa el escarnio en redes sociales en contra de algunos seleccionados nacionales tras la tarde libre en Nueva York, en la que se reunieron en una cafetería-bar, lo que ha generado polémica y diversos comentarios en estas plataformas, el último de éstos involucra al arquero Guillermo Ochoa.



Ahora han comenzado a circular algunas imágenes en las que se puede observar a una mujer tomando la fotografía en una cama con un hombre de cabellera rizada de espalda. De inmediato y sin tener pruebas, comenzaron las versiones de que se trataba de Ochoa.



Pero la realidad es que no es el portero de la Selección Nacional y del América, ya que quien está en la cama junta a la mujer es el modelo estadounidense Jay Álvarez, quién también tiene el cabello rizado, de un tono similar al de Memo, pero quién tiene un tatuaje en el muslo derecho, con lo que se puede saber de quién se trata.



Estás imágenes y versiones llegan después de un nuevo capítulo lleno de polémica, tras la reunión que tuvieron algunos seleccionados en una cafetería-bar de Nueva York, el pasado sábado en su tarde libre tras el juego ante Estados Unidos. Sin duda que aunque no faltaron a la disciplina de la concentración y la tarde libre, todavía hay gente que quiere involucrar a algunos jugadores con imágenes en las que no aparecen.



