Irá AMLO tras ex presidentes… si la gente lo pide

Saltillo, Coah.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dentro de su proyecto de justicia y combate a la corrupción no contempla ir tras los ex presidentes de México y que incluso está dispuesto a dejar lo pasado en el pasado, sin embargo si mediante un plebiscito la gente lo pide, lo hará.



“No vamos a avanzar. Es mejor decir veamos hacia adelante y lo pasado, pasado, lo que pasó, pasó. Si hay denuncias en curso, que se resuelvan, que no haya impunidad. Pero tampoco vamos a ser tapadera de nadie. Pero nosotros no estamos iniciando denuncias porque también tendríamos que juzgar primero a los de arriba, nada de estar agarrando chivos expiatorios, tendríamos que juzgar o poner en manos de jueces a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Así tendríamos qué hacerle y por eso se resolvió no. Vamos hacia adelante”.



Durante su gira por Coahuila realizada este viernes, López Obrador habló durante una hora sobre sus proyectos de gobierno, como lo ha hecho por todo el País, empezando por el combate a la corrupción. Sin embargo, dijo que si mediante un plebiscito la gente le pide ir por hechos de corrupción, lo hará, aunque insistió que en lo personal no está de acuerdo.



“Ah, pero si la gente dice, por eso se esta reformando el artículo 35 de la Constitución, para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Si los ciudadanos lo piden, pues va a la consulta, y que el pueblo decida.



De todas maneras en esa consulta como un ciudadano dando una opinión yo diría no nos metamos en eso. Vamos mejor a pensar hacia adelante. No es mi fuerte la venganza”, dijo el mandatario con una declaración que se da en el marco de la posibilidad de que la justicia llame a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa.