Irán celebra toma de embajada de EU con reto nuclear

Ciudad de México.- Irán celebró hoy los 40 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, con el inicio de la inyección de gas a 30 centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio y el anuncio de que dejará de cumplir más compromisos del acuerdo nuclear de 2015.



Los nuevos pasos nucleares de Irán, o incumplimientos del acuerdo de hace cuatro años, generaron el llamado de la Unión Europea (UE) para que diera reversa, y reafirmó también su compromiso con el acuerdo de 2015, del cual forma parte.



La inyección de gas fue en las instalaciones nucleares de Natanz, al sureste de la capital Teherán, y en presencia del jefe de la Organización de Energía Atómica iraní (AEOI, por sus siglas en inglés), Ali Akbar Salehi, citado por la agencia IRNA.



“Este evento muestra que la sangre de nuestros mártires no ha sido pisoteada así como el coraje y valentía de nuestra gente joven en la AEOI, quienes son mujahidines en el camino de la ciencia y retan al mundo occidental y su arrogancia de hoy", dijo el funcionario nuclear.



Las 30 centrifugadoras de este lunes se suman a 20 que comenzaron a operar el pasado 9 de abril para el total de 60 en operación, 15 de las cuales son de nueva generación.



En tanto, el vocero iraní Ali Rabiei anunció que en un par de días el presidente Hassan Rouhani anunciará la cuarta fase de disminución de compromisos del país islámico en su participación en el Plan de Acción Conjunto (JCPOA) de 2015, reducciones que inició el pasado mayo.



Irán no quiere retirarse de ese acuerdo, pero la política de acoso estadunidense y la falta de resistencia europea a Washington ha traído el cambio de actitud de Irán, puntualizó el vocero.



Irán más los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como Alemania y la (UE) acordaron en 2015 la reducción del programa nuclear iraní, pero la actual administración estadunidense se salió del JCPOA alegando que Irán incumplía sus compromisos.



Entre otros acuerdos Irán aceptó reducir la pureza de su enriquecimiento de uranio a tres por ciento, a fin de garantizar que no fabricaría armas nucleares, lo que ahora está en duda con la operación de las centrifugadoras.



En Bruselas, la vocera de la UE, Maja Kocijancic, reafirmó el compromiso europeo con el JCPOA, pues se trata de un asunto de seguridad regional y mundial.



Precisó que las nuevas centrifugadoras incumplen el acuerdo y añadió que el compromiso de la UE con el documento de 2015 depende de que Irán a su vez lo cumpla.



El 4 de noviembre de 1979 un grupo de estudiantes tomó la embajada estadunidense en Teherán en protesta por la aceptación de Washington para recibir al Sha Mohammad Reza Pahlavi, quien había huido de la naciente Revolución Islámica.







Con información de Notimex y AFP