Irán, Irán e Irán… y Venezuela centran discurso de Trump en la ONU

Irán centrará el discurso del presidente estadounidenseeste martes en la, en un contexto de gran tensión y escepticismo internacional ante la estrategia de Washington, y también se espera que el mandatario se refiera a la situación en Venezuela.Desde los ataques del 14 de septiembre contra dos instalaciones, atribuidas por Washington a la República Islámica, el inquilino de la Casa Blanca se muestra amenazante y defiende la "contención".Trump, que tomará la palabra en la Asamblea General de la ONU justo después de uno de sus admiradores declarados, el presidente de Brasil,, posiblemente se dirija en su discurso también a su base electoral, a unos 400 días de la próxima elección presidencial.El multimillonario republicano prometió hablar de los "enormes éxitos" de Estados Unidos y de la "fantástica" salud de la economía estadounidense.Una sombra planeará sobre su discurso: laagitada por la oposición demócrata en el Congreso tras las revelaciones de que habría presionado a Ucrania para perjudicar a su rival demócrata Joe Biden.Pero de una eventual reunión de Trump con su homólogo iranínada se sabe por ahora."No tenemos nada previsto en este momento", aseguró el lunes de noche Trump, pero mantuvo el suspenso: "Nunca excluyo nada".Viejo conocedor de la gran misa diplomática anual, el presidente iraní subirá a la tribuna el miércoles.Trump, que, podría silenciar sus ataques contra el multilateralismo frente a los representantes de 193 Estados miembro de la ONU.El lunes, recibió el aliento de su "amigo" Boris Johnson. "Creo que hay un tipo que puede llegar a un acuerdo mejor... y es el presidente de Estados Unidos. Hagamos un acuerdo Trump", dijo el primer ministro británico, que debutará en la ONU al final del lunes.Desde que Trump salió en 2018 del acuerdo internacional que busca impedir que Irán se dote del arma atómica, Francia, Gran Bretaña y Alemania insisten en la necesidad de salvar el texto existente.Trump debe referirse también en su discurso a Venezuela. Desde que Estados Unidos y luego otros 50 países reconocieran en enero al opositorcomo presidente interino, la situación no ha cambiado mucho.Trump convocó a varios líderes latinoamericanos el miércoles de mañana para una reunión sobre Venezuela.Alentados por Estados Unidos, los países que conforman el pacto de defensa interamericano-conocido también como Tratado de Rio- decidieron el lunes activar el tratado para actuar de forma colectiva con el fin de sancionar a altos funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.El año pasado, Trump desató carcajadas en la ONU al afirmar que su gobierno había logrado más cosas que casi ninguno en la historia de Estados Unidos.En 2017, cuando se estrenó en la Asamblea General, prometióy dijo que Kim Jong-Un se había embarcado en "una misión suicida".Pero desde entonces inició un diálogo con el joven dirigente norcoreano, que aún no ha dado frutos.Trump aún persigue un triunfo diplomático significativo que validaría sus inusuales métodos, pero no ha perdido su estilo provocativo, al cual sus interlocutores se han habituado progresivamente desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017."Recibiría un premio Nobel por muchas cosas si lo otorgaran de manera justa, pero no lo hacen", dijo.