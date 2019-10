‘Iremos por ellos’, Durazo advierte a delincuentes

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad, pues “siempre habrá un momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos para que paguen por sus fechorías”.



Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entregar un informe del operativo en Culiacán, Sinaloa, el funcionario refrendó que la vida de la gente es insustituible.



Reiteró que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias, y que un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad. Además, acotó que si se ve el tema con perspectiva histórica, "reconoceremos que es una tragedia que lleva décadas".



Desde la máxima tribuna, Durazo Montaño subrayó que han preferido la crítica y el debate a mantener la opacidad y la inercia, y ante la inseguridad, enfatizó ante los legisladores, "no podemos permitirnos fingir que el problema es sencillo".



No obstante, reiteró que el gobierno de México instrumenta a diario una estrategia de seguridad que está rindiendo frutos paulatinamente.



En su participación inicial, llamó a no perder de vista a los maleantes, ya que son quienes aterrorizan a la gente, y recalcó que invariablemente se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad, pues es "nuestra obligación y compromiso indeclinable".



El secretario federal insistió en que en el caso Culiacán, que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre, se resolvió privilegiando la paz pública.