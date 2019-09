Irracional, ‘lluvia de amparos’ contra aeropuerto en Santa Lucía: AMLO

Ciudad de México.- Como “irracional”, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la estrategia legal impulsada por organizaciones sociales consistente en tramitar decenas de juicios de amparo contra la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar aérea de Santa Lucía.



"Es irracional. Nosotros ya pagamos a los contratistas, cumplimos con nuestra responsabilidad de no fallarle a los accionistas, nos hicimos cargo de los compromisos que se tenían, ya se finiquitó el asunto del lago de Texcoco, ¿por qué esta actitud mezquina?”, cuestionó López Obrador.



En la rueda de prensa matutina, el presidente consideró que los sectores que armaron la estrategia de amparos legales contra el Aeropuerto de Santa Lucía son empresarios e incluso dirigentes de organizaciones nacionales de inversionistas.



Destacó que los partidos políticos no deberían estar ligados a organizaciones empresariales y que su administración será paciente y actuará conforme a derecho en ese tema.



López Obrador declinó hablar acerca de sus antecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes criticaron su gobierno en los días recientes.



"No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investidura presidencial, esa era la recomendación de los buenos políticos, cuidar la investidura presidencial”, sentenció el presidente.



López Obrador realizó actividades privadas en Palacio Nacional, entre ellas, un encuentro con banqueros.