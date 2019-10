Iván Archivaldo Guzmán, también fue capturado y liberado

“Según un exfuncionario estadounidense y otra persona informada sobre el incidente (…) dijeron que Iván (Archivaldo Guzmán) también fue capturado inicialmente por los militares, pero que sus secuaces rápidamente vencieron a las fuerzas armadas y aseguraron su liberación. Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa muestra de fuerza para asegurar la libertad de su hermano, Ovidio (Guzmán López)”, señalaron dichas fuentes.

The New York Times detalló que, también fue retenido por autoridades federales en los enfrentamientos del pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, pero sus secuaces lograron su liberación.Además, Iván Archivaldo operó inmediatamente para lograr la liberación de su hermano Ovidio Guzmán López, conocido como ‘Ratón‘ o ‘Ratón Nuevo’, en donde además detalla los mecanismos para lograr su libertad.“El esfuerzo (para liberar a Guzmán López) no solo incluyó retener a los soldados como rehenes, sino también secuestrar a sus familias, según las dos personas informadas sobre el asunto, que no estaban autorizadas a hablar en público”, apuntó el medio estadounidenseapuntó que tras buscar a los oficiales de prensa delpara confirmar esta versión, estos “no respondieron a las solicitudes de comentarios”.El pasado jueves por la tarde se registraron enfrentamientos entre civiles armados y autoridades federales, en las cuales se capturó y se dejó en libertad a, hechos que dejaron como saldo un total de 13 muertos.Con información de The New York Times