Iván Archivaldo no aceptó la orden de Ovidio: Ni m…Te vamos a rescatar

El general Luis Cresencio Sandoval dio a conocer que Ovidio Guzmán López fue liberado en la misma residencia del fraccionamiento Los Cisnes, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde fuerzas federales lo sometieron e intentaron capturar. #culiacán #ovidio https://t.co/58EdfjLB10 pic.twitter.com/Wk4vcOA3yq — Ríodoce (@Riodoce_mx) October 31, 2019

El semanario Ríodoce, de Culiacán, afirma que cuando detuvieron Ovidio Guzmán, este hablaba con su hermano Iván Archivaldo, otro hijo de “El Chapo”, quien supuestamente mencionó “dos o tres mentadas de madre y dijo que no se detendrían: ‘ahorita te vamos a rescatar’”.“Evidentemente no le hizo caso (a la petición de Ovidio) y ahí está el resultado”, mencionó el director de Ríodoce, Ismael Bojórquez.Asimismo, el periodista destacó que “lo que pudo ser algo extraordinario (operativo)… se convirtió en un fracaso y los Chapitos se fueron al cielo en materia de liderazgo” en el Cártel de Sinaloa, donde el viejo líder sigue siendo Ismael “El Mayo” Zambada.Sobre “El Mayo”, el director del medio de comunicación sinaloense menciona que no cree que él narcotraficante haya participado en la liberación de Ovidio, “aunque la gente de él fue solicitada, hay audios en los que se le solicita apoyo, la gente del Mayo responde que están esperando órdenes del papá mayor… él se mantuvo a la expectativa pero no participaron”.De igual manera, Bojórquez destacó que, con base en información de fuentes oficiales, el Cártel de Sinaloa “en cosa de minutos movilizaron a cientos de sicarios”.“La gran capacidad que mostró el Cártel de Sinaloa se debe a que tienen muchos halcones, tienen infiltradas a todas las corporaciones… ellos se prepararon para eso, yo creo que ya tienen un prediseño de cómo reaccionar ante una situación como esta..cuando se implementa el operativo ellos ya están preparados”, detalló el director.Al respectó, Ismael refirió que “Culiacán no se va a recuperar totalmente por lo menos en los próximos años”, ya que “hay una bestia soterrada, hay una bestia por debajo de la tierra que de repente va a salir”.Por último, sobre los videos difundidos por la Sedena sobre el operativo fallido contra Ovidio Guzmán, Ríodoce subraya que “el presidente es un genio de la comunicación, pues la narración del general secretario fue muy fluida, con muchos detalles…parecía hasta que estábamos viendo una película cuando vimos el video del cateo”.