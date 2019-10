Iván Archivaldo participó en rescate de Ovidio: Durazo

​"En el inmueble que fue controlado por personal que participó en este operativo no estaba Iván Archivaldo, él estuvo fuera y de hecho fue uno de los promotores de la movilización de diversos integrantes de la organización criminal en Culiacán" .

“Este gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar, vamos a informar con amplitud y puntualidad ante los diputados y senadores para despejar cualquier duda que haya sobre el tema”, indicó.

“La estrategia de enfrentar al crimen organizado desde su fortaleza y capacidad operativa como se hizo en el paso es equivocada y si se sigue vamos al fracaso, por ello hay que combatirles como entidades económicas y enfrentar su fortaleza financiera, por ello es lo que da capacidad de corromper y poder operar.



En ese sentido hemos detenido a mil 995 personas bajo proceso que eran parte de la estructura financiera del narco en México, además de que se han congelado cuentas por 5 mil 160 millones de pesos y 47 millones de dólares y este proceso va continuar hasta debilitar a los grupos criminales”.



, dijo que Iván Archivaldo fue uno de los promotores de la movilización de integrantes de la organización criminal para rescatar aindicó que no tiene nada que ocultar y adelantó que ya se prepara un informe acerca del operativo en Culiacán que harán público y entregará a la Cámara de Diputados y Senadores.En entrevista luego de entregar equipo y patrullas a las fuerzas de seguridad estatal, adelantó que en ese informe explicará las acciones realizadas para detener al hijo dey rechazó la versión que en el operativo haya participado laAlfonso Durazo aceptó que el tema de la inseguridad es un tema heredado de los gobiernos pasados, porque no es un problema que se haya generado de un día para otro, lleva décadas y en consecuencia no se resuelve de un día para otroCon información de Milenio