Ivanna Richards; primera niña mexicana que correrá en Le Mans

A pesar de su corta edad, la mexicana, hará historia al ser la primera piloto de nuestro país en disputar la carrera de automovilismo Le Mans, en Francia.La niña dese clasificó tras ganar a nivel nacional para la categoría de Mini60, y este domingo habló para el Universal, donde afirma que no va a dejar pasar esta oportunidad, de representar a su país en esta competencia."Estoy orgullosa de representar a nuestro país. Me han dicho que muy pocos pilotos tienen la oportunidad de correr en Le Mans y no quiero desaprovecharla".Una de las partes fundamentales para Ivanna, ha sido su padre Homero Richards, que de igual manera hace años competía en este tipo de carreras. También dio sus impresiones de la clasificación de su pequeña y de lo complicadas que son a esa edad."Le digo que es una de las carreras de karts más importantes que tendrá. Va a aprender muchísimo y se llevará un gran recuerdo, que aproveche la experiencia".Ivanna y su familia estarán viajando en los próximos días para la carrera y empezar una nueva etapa en su muy joven carrera.