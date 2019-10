Ivonne Montero recordará a Fabio Melanitto con altar

La actriz compartió que es fiel creyente de que después de la muerte hay una trascendenciaMontero explicó que ha platicado con su pequeña sobre quién fue su padre, "yo siempre trato de que lo recuerde lo mejor posible, le cuento cosas lindas, porque lo que haya pasado entre nosotros quedó atrás y no será por mí que sepa lo ocurrido, eso el tiempo lo dirá; mientras tanto, que lo lleve en su corazón con mucho amor”, apuntó la actriz y cantante.Tanto a Ivonne como a su hija Antonella les hace ilusión montar el altar, en el que la foto central será la del cantante, fallecido el año pasado. También tienen previsto poner una gran variedad de platillos elaborados con pasta, ya que eran sus favoritos.Él siempre fue de buen comer, así que le pondremos mucha comida, además de veladoras para que alumbren su camino en el más allá”, apuntó la actriz de cintas como El tigre de Santa Julia, Asesino en serio y Ladrón que roba ladrón, entre otras.Montero compartió que ella es fiel creyente de que después de la muerte hay una trascendencia, “yo creo y respeto mucho esto y por eso es importante seguir honrando a nuestros muertos. Soy una mujer respetuosa y sé que la muerte algún día nos llegará”.Mencionó que espera que la vida la deje disfrutar muchos años a su hija, ya que “a eso le tengo miedo, a dejar sola a mi Antonella o que ella no esté a mi lado. Si me preguntan cómo quiero morir, creo que diría que de la manera más justa, según los actos en mi vida”.La actriz dijo, por otra parte, que aprovechará el mes de noviembre para estrenar la obra Mi último día de vida, en la que compartirá escena con el actor venezolano Fernando Carrillo.Después de haber abandonado el proyecto teatral La reina del sur, porque en su opinión la producción carecía de calidad, Montero aseguró que está lista para el nuevo proyecto que ya está ensayando, “es una comedia sencilla y nada pretenciosa”.Mientras que en la música, en fecha reciente lanzó el tema “Acábame”, del que ya planea su videoclip. “La letra es de amor, de una mujer que lo apuesta todo por estar con la persona que ama”.