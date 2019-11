J Balvin supera depresión

“Quiero pasar a agradecerles a todos por la buena vibra. Después de dos meses salí de este capítulo de ansiedad y depresión, gracias a Dios, gracias también a los profesionales, a los medicamentos”, comentó el reguetonero visiblemente más delgado.

Sin salud no hay nada, compartióen sus redes sociales, tras revelar que durante dos meses luchó contra la ansiedad y la depresión.El cantante colombiano abrió su corazón y a través de un video confesó que ya salió de este difícil capítulo de su vida.“Gracias a ustedes por el apoyo y definitivamente a veces no damos teoría a las cosas, pero se va aprendiendo. La mayor riqueza es la salud, con salud podemos disfrutar las pequeñas cosas y crear lo grande; sin ella, no hay nada. Uno no puede ser lo que quiera porque el día que no lo tenga, entonces ¿qué somos?”.Estar libre de depresión tiene contento al colombiano, que no se cansó de agradecer, pues también subió un video a sus historias de Instagram.J Balvin comentó que lamentablemente estas enfermedades son una realidad y él quiso compartirlas con su gente.“Después de dos meses donde pasé por muchas pruebas, entre ellas la ansiedad y la depresión, más la vida con sus enseñanzas... Ahora veo la luz de nuevo. Y gracias por ver a José, el ser humano”.Sus amigos, como Camila Cabello, se solidarizaron con él y aplaudieron su valentía de hacerlo público.Alejandro Sanz también le escribió: “Me alegra verte bien, José. Un abrazo grande”.