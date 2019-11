Jacqueline Bracamontes no tendrá sexo durante seis meses

“Mi mujer es un roble y está perfectamente bien, era todo una momia”, bromeó a la par que recalcó que le reconstruyeron las bubis, le quitaron una hernia y le cocieron los músculos del abdomen.



A cambio de recuperar la firmeza de sus senos y su abdomen , Jacqueline Bracamontes tuvo que hacer un pequeño sacrificio: renunció al sexo por recomendaciones médicas.Interceptado por reporteros durante su paso por, Martin contó lo pesada que fue la operación estética a la que se sometió su esposa Jacqueline la cual duró 7 horas. Agradeció que la también actriz esté casi al cien.al mismo tiempo por lo que le pidió pensarlo y dividir los procedimientos en dos tandas y aunque ella no lo hizo la apoyó totalmente.Indicó que la primera semana Bracamontes no podía moverse por lo que tuvieron que contratar a una enfermera mientras que él tuvo que dividirse entre su trabajo y el cuidado de sus cinco hijas., pese a que por ellas no tendrá relaciones sexuales por seis meses con su esposa por lo que apoya a las mujeres que pueden hacerlo por gusto así como para sentirse bien. Incluso, lo ve bien si un hombre desea realizarse uno que otro arreglito.