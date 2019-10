“Jamás nos vieron haciendo algo indecente”: Yanet García niega amorío con Raúl Araiza

Yo admiro y soy muy amiga del negrito, lo quiero, es mi compañero de trabajo, pero también de su ex esposa y ahora con Fer me llevo increíble”.



rompe el silencio y aclara su situación con, su compañero de trabajo en el matutino de Televisa “HOY”.La popularexplicó que no hay otra cosa que no sea una amistad entre ella y el Negro Araiza.Y es que en días pasados trascendió que Yanet García habría sido el motivo de la separación del conductor y su esposa Fernanda Rodríguez, con quien llevaba 24 años de matrimonio.García pidió al público no creer todo lo que se dice en redes sociales, pues mucho de lo que circula en Internet es falso:La Chica del Clima explicó a El Universal que la vincularon con Araiza porque trabajan juntos en la obra de teatro “El Tenorio Cómico”.“(…) pero nunca ha habido una fotografía o viéndonos salir de alguna parte, haciendo algo indecente, jamás”.En cambio, la Chica del Clima aseguró que está más enamorada que nunca de su novio, el estadounidense Lewis Howes.Yanet García adelantó que como parte de las celebraciones de día de muertos, se convertirá en una catrina para formar parte del libro de fotografías de Jonathan Klip “Entre Catrinas”.