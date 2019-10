Jamie Lee Curtis producirá el drama Chain of command

Ciudad de México.- La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, ganadora del Globo de Oro y el BAFTA, se convirtió en la productora de Chain of command, un drama militar que también coescribió.



Curtis, conocida como “la reina del grito” debido a su protagonismo en numerosas películas de horror en la década de los 80, la franquicia “Halloween” entre ellas, se asoció con April Fitzsimmons y Berlanti Productions.



De acuerdo con Variety, Jamie Lee podría también convertirse en la protagonista, sin embargo; hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.



Chain of command, que planea transmitirse por Fox, cuenta la historia de una joven investigadora de la Fuerza Aérea que resuelve crímenes con un método muy particular y radical. Un día regresa a su ciudad natal, donde trabajará con un nuevo grupo militar que no la quiere y donde está una familia que la traumatizó.



El guion es obra de Curtis y April Fitzsimmons, escritora de Doom Patrol, y veterana de la Fuerza Aérea, que al igual que la actriz también es productora del proyecto.



A sus 60 años, la también nominada al Emmy trabaja con su personaje de “Laurie Strode” que volverá a encarnar para Halloween Kills (2020) y Halloween Ends (2021).