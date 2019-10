Japonesa se enamoró del Dr Simi y viaja con él por el mundo

Hace ocho años, una joven japonesa visitó México por primera vez y durante su estancia, fue a una Farmacia Similares donde, con quien comparte sus experiencias en redes sociales.Se trata de, la cualpor mostrar sus viajes en compañía de un peluche del Dr. Simi.Para Takamatsu, el peluche del Dr. Simi es muy importante porque "para los japoneses los muñecos es algo muy común, porque en Japón todas las empresas tienen uno”, comentó en una entrevista para Simi Televisión.Según publica Milenio como sobrecargoy desde ese momento, le encanta compartir sus viajes con él.del famoso personajeque no encuentra en ninguna parte.por el Dr. Simi. Entre los peluches personificados le gusta mucho el que está vestido como samurái porque le recuerda a Japón, uno de los lugares que más le encanta viajar.Pero no sólo siente amor por el Dr. Simi sino que también por México, “Quiero vivir en México, es mi sueño porque yo amo México. Me encantan todas las cosas de México por eso creo que me encanta Dr. Simi también”, ha compartido en Instagram.La japonesa y el Dr. Simi ya, pero lo que más quiere Takamatsu es conocer las siete maravillas del mundo en compañía de su peluche de Farmacias Similares.