Javier Sicilia manda carta pública a Julián LeBarón

“Mientras te abrazo dolorosamente, no dejo preguntarme (...) si después de tanta rabia acumulada, después de tanto decir “¡Ya basta!”, de tanto exigir “No más sangre”, de tanto ‘Estar hasta la madre’, si no es ya tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira”.

Mediante una carta pública que difundió en redes sociales, el activistale envió un “abrazo profundo” atras el asesinato de integrantes de la comunidad LeBarón tras un ataque atribuido al crimen organizado.“No se qué decir frente al horror que diez años después delha caído de nuevo sobre la familia Le Barón. Lo–otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país—hace fracasar el lenguaje. Frente a ello no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso”, indicó Sicilia.El texto lo acompañó de una fotografía juntos cuando encabezaron en 2011 laa la Ciudad de México. En ese momento, recordó Sicilia, “llegaste al zócalo de Cuernavaca para abrazarme, como yo lo hago ahora con mi corazón desde este mismo estado en el que día con día domina la ineptitud y el crimen”.Recalcó que, al cual le dijo “verdades fundamentales que habían olvidado y continúan olvidando”.“En ese entonces, Julián querido, pensábamos que podíamos detener el horror. No fue así: el poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está enquistada en el Estado como un repugnante lodo”, agregó en la misiva.Al sostener que el presidente de la Repúblicaen su gestión, insistió si es tiempo de poner un alto al dolor.Tras la masacre en los límites de Chihuahua y Sonora, se cuestionó, dijo, sobre si es tiempo de que el pueblo se congregue de nuevo para