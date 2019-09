JLo y Shakira actuarán en el medio tiempo del Super Bowl 2020

Jennifer López y Shakira realizarán eldel Pepsi Super Bowl 2020.Las superestrellasen el Hard Rock Stadium de Miami Gardens,Tanto López como Shakira han tenido un gran éxito en las listas de pop y latinas a lo largo de los años.López lanzó su debut en 1999 y encabezó las listas con canciones como "If You Had My Love" y "I'm Real". Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y tuvo ventas multiplatino con "Laundry Service" de 2001.Con información de El Nuevo Día.