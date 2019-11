Johnson promete Brexit tras elecciones

Reino Unido.- El primer ministro británico, Boris Johnson, inició oficialmente este miércoles su campaña electoral culpando al Parlamento de frustrar la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y de forzar una elección anticipada, pero prometió concretar el Brexit en enero próximo.



Luego de reunirse con la reina Isabel II de Inglaterra en el Palacio de Buckingham para comunicarle la disolución del Parlamento, Johnson insistió en que no tuvo “otra opción” más que convocar a elecciones anticipadas para el próximo 12 de diciembre debido a que el Parlamento “rechazó una y otra vez el Brexit”.



Johnson comenzó su campaña proselitista con un discurso en las puertas de su residencia de Downing Street, en el que explicó que su intención no era convocar los comicios, pero lo hizo porque desde el referendo de 2016 sobre el Brexit los diputados han impedido cumplir con el mandato del pueblo de salir de la UE.



Aseguró que si regresa al gobierno con una mayoría suficiente en la Cámara de los Comunes, ejecutará el Brexit en la fecha prevista del 31 de enero, con el acuerdo que negoció con la UE en octubre pasado.



Si logramos concretar el Brexit, hay cientos de miles de millones de libras en inversiones que esperan para inundar el país", señaló Johnson en un artículo en The Daily Telegraph.



En el mismo, Johnson comparó al líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, con el exdictador soviético Joseph Stalin por su presunto "odio" a los empresarios.



Según el jefe de gobierno, los laboristas señalan a los emprendedores con un "deleite" no visto desde que Stalin persiguió a los "kulak" o granjeros terratenientes en la década de 1930.



La semana pasada, los diputados aceptaron la celebración de comicios anticipados, como manera de desbloquear el Brexit, una vez que la UE concedió a Reino Unido una nueva prórroga -la tercera- de la retirada del bloque europeo hasta el 31 de enero de 2020.



El próximo 12 de diciembre, los británicos tendrán que elegir la composición de la Cámara de los Comunes, de 650 escaños, mientras Johnson espera obtener una mayoría amplia en el Parlamento para ratificar el acuerdo del Brexit que alcanzó con Bruselas y finalmente sacar a Reino Unido de la UE.