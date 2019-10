Joker regresa a la cima de la taquilla en EU

Dirigida por Todd Phillips, la película(Guasón), al desplazar este fin de semana a la cinta Maléfica: dueña del mal (Maleficent: Mistress of Evil).De acuerdo con datos de Box Office,de dólares a sus ingresos de 277.58 millones, luego de cuatro semanas de su lanzamiento.En el extranjero, Joker, que cuenta la historia de "Arthur Fleck", un comediante frustrado que encuentra su camino en el homicidio en "Ciudad Gótica", contabilizó ingresos estimados de 571.50 millones de dólares y 849.08 en todo el mundo.El viernes,, al convertirse en la película para adultos más taquillera de la historia al ingresar 788.1 millones de dólares en todo el mundo, marca que tenía Deadpool 2.Maléfica: dueña del mal, con Angelina Jolie como protagonista, descendió a la segunda posición de la lista de las más taquilleras en la Unión Americana, al obtener ingresos por 18.53 millones de dólares.La historia en la que “Maléfica” y la princesa “Aurora” comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen a medida que se ven empujadas en diferentes direcciones por la boda de la princesa, aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras, contabilizó 93.51 millones en todo el mundo.En su tercer fin de semana de exhibición, Los locos Addams (The Addams family) dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, se ubicó en el tercer puesto con 11.70 millones de dólares.Dirigida por Ruben Fleischer, Zombieland 2: tiro de gracia (Zombieland 2: Double Tap) se colocó en el cuarto sitio con ingresos estimados de 11.60 millones de dólares y 16.60 millones de dólares en el extranjero.La película de terror Countdown, con Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman, Peter Facinelli, debutó en el quinto puesto al generar nueve millones de dólares.Black and Blue, Proyecto Géminis (Gemini Man), El Faro (The Lighthouse), The Current War: Director's Cut y Abominable son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.