Jonah Hill rechaza participar en The Batman

Los Ángeles.- El actor Jonah Hill se negó a formar parte de la producción de The Batman, cinta en la que supuestamente encarnaría al villano de la historia, reportó Variety.



Hasta el momento no se sabe exactamente por qué Hill decidió no participar en el proyecto; aparentemente, el famoso estaba en charlas para interpretar al Acertijo o al Pingüino, dos de los enemigos del superhéroe.



Hace unos días se informó que Zoë Kravitz fue elegida para darle vida a Selina Kyle, cuyo alter ego es la antiheroína Gatúbela.



El largometraje será dirigido por Matt Reeves para Warner Bros., y tendrá a Robert Pattinson tras la máscara del héroe.



Se espera que la preproducción de la película inicie este año, aunque de momento se desconoce cuándo comenzará a filmarse; tiene como fecha tentativa de estreno en Estados Unidos el 25 de junio del 2021.