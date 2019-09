Jorge Luis ‘N’ no recuerda haber matado a Lesvy

Ciudad de México.- "No me acuerdo, me dicen que yo fui culpable ¿y si lo hice yo?", dijo Jorge Luis González, acusado de la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio, a Guadalupe "N", amiga de la víctima en un audio dado a conocer ante un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, integrado por tres jueces.



El 5 mayo de 2017, Jorge Luis, con su ropa sucia, una sudadera que le quedaba grande, despeinado, nervioso y presuntamente drogado acudió a los funerales de quien fue su novia Lesvy Berlín, en donde pidió a Guadalupe, estudiante de licenciatura, salir a platicar en los jardines de la funeraria.



En el juicio oral en el proceso que se le sigue al imputado, Guadalupe aseguró a los jueces que en esa conversación Jorge Luis le confió que no sabía si la había matado o no, porque estaba "hasta la madre de drogado".



Reveló que grabó la conversación con su celular, al igual que otra conversación que sostuvo con el imputado el 4 de mayo de ese mismo año, las cuales fueron escuchadas en la audiencia.



En uno de los audios, Jorge Luis dijo: "(...) no puedo imaginar que se haya hecho daño (...). No puedo. Voy a cargar con esto toda mi puta vida.



"(...). No puedo lidiar con esto", agregó y recordó la forma en que fue encontrada su novia ahorcada en una cabina telefónica de Ciudad Universitaria.



En otra parte del segundo audio, el acusado externó: "Decidí venir (al funeral) pues el que nada debe, nada teme (...) Siempre he sido una persona muy cobarde, si tengo un problema me voy a tomar".



En esa conversación grabada el 5 de mayo, Jorge Luis confiesa que se sentía muy celoso de su novia Lesvy por un “wey de Química", por eso supuestamente la dejó a las cuatro de la madrugada del 3 mayo de 2017.



Además reconoce que no entiende cómo fue encontrada con la cadena de su perro, pues sólo recuerda que andaba suelto.



"No recuerdo. No puedo atar ni una puta historia", señaló a Guadalupe, quien declaró que decidió grabarlo porque le daba miedo salir sola con Jorge Luis y para que quedara constancia de esa conversación.



En su calidad de testigo, la joven estudiante recordó que al imputado en los funerales no se le veía triste, sino más bien ansioso, con la cabeza agachada, nervioso y se percibía drogado.