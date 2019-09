Jorge Torres López: testigo clave para Estados Unidos

Saltillo, Coah.- La entrega del ex gobernador Jorge Torres López a las autoridades de Estados Unidos, parece ser un movimiento más de la justicia de ese país para cercar al también ex gobernador Humberto Moreira Valdés, afirmó el dirigente del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello.



El dirigente panista señaló que las autoridades de Coahuila deberían hacer lo propio y buscar recuperar los recursos que presuntamente fueron desviados por los ex gobernadores y funcionarios de su primer círculo, como el ex tesorero Javier Villarreal Hernández, quien también enfrenta un juicio en Estados Unidos.