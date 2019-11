Jorge Torres se declara inocente

Saltillo, Coah.- El exgobernador interino Jorge Torres López, se declaró no culpable por cargos de fraude y lavado de dinero, a consecuencia del presunto desvío de millones de dólares de las arcas de Coahuila.



La audiencia inicial se efectuó el miércoles por la tarde, en la Corte federal del Distrito Sur, con sede en Corpus Christi, Texas, ante la jueza magistrada B. Janice Ellington, quien le informó sus derechos y determinó que continúe detenido sin derecho a fianza.





Quiere limpiar su nombre



“Como líder de la comunidad desde hace mucho tiempo en México y devoto padre de cuatro hijos, el señor Torres López ha decidido venir a Estados Unidos para limpiar el nombre de su familia”, dijo Carlos A. Solís, abogado del exgobernador Jorge Torres, extraditado el miércoles a EU.



Enfatizó que el exmandatario coahuilense no ha sido acusado en México de ningún delito, y planea responder a los cargos en Estados Unidos.



Torres, de quien la DEA afirma que tenía una residencia en los suburbios de Houston, fue acusado en 2013 en el Distrito Sur junto con el extitular del Satec, Héctor Javier Villarreal Hernández, por acusaciones de esconder millones de dólares en cuentas offshore en Bermudas.



En febrero de 2017, Torres López fue señalado en una nueva acusación por delitos contra una nación extranjera, que implican el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, el robo y la malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público. También está acusado de fraude bancario y fraude electrónico.



El empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, ciudadano estadunidense que radica en Mission, Texas, indicó en su momento a los investigadores federales que pagó a Humberto Moreira, Jorge Torres y funcionarios públicos en otros dos estados para que se les adjudicaran o conservaran contratos de pavimentación de carreteras. Castillo se declaró culpable en enero de 2017 de conspiración de lavado de dinero.



La jueza informó sobre la audiencia tentativa para el juicio, pactada para el 9 de diciembre. Los abogados del exgobernador presentaron una declaración de no culpabilidad en su nombre, según muestran los registros de la corte. (Con información de San Antonio Express News)