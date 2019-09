Jornada patriota con mayoría de futbolistas extranjeros

La Liga MX se ‘vistió’ tricolor y en todos los partidos de lase realizaron honores a la bandera, se cantó ely algunos equipos aprovecharon los festejos por el 209 aniversario de la Independencia de México para expresar su patriotismo, aunque en la cancha no en todos los partidos la mayoría de los lugares en el 11 titular estaban destinados a futbolistas mexicanos.El nacionalismo duró para el protocolo, porque elde los puestos titulares de la novena fecha del torneo fueron para jugadores no formados en, motivados porque la cifra de jugadores no nacidos en nuestro país llegó a su cifra más alta de los últimos cuatro torneos, con 1En los estadios, se observaron a jugadores que no entonaban el Himno Nacional, porque en su mayoría eran futbolistas extranjeros, como en el juego entre, donde sólo ocho mexicanos iniciaron el partido que abrió la jornada patriota del futbol local.La cifra es la segunda más baja de participación de jugadores nacionales de arranque en un partido en el torneo, y sólo es superada por el encuentro entre América y Monterrey de la Jornada 1 y donde sólo seis futbolistas mexicanos fueron titulares aquella tarde en el estadio Azteca.