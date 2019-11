José Eduardo narra el día que su mamá lo sorprendió con 2 mujeres

"Mi mamá me pegó una cachetada, pero ya fue como a los 15 y tiene buena mano, así como llora pega", compartió el actor de 27 años

"Estaba con dos amigas. Yo vivía con mi mamá en ese entonces y chequé que ya estuviera dormida, así que le marqué a dos amigas para que fueran a mi casa", recordó José Eduardo quien explicó el motivo por el que su mamá lo regañó.







"Fuimos a mi recámara, pusimos música y tomamos unos traguitos coquetos. Mi mamá escuchó la música y las risas, me marcó de su cuarto al mío y según me hice el dormido, pero no me creyó", relató.

José Eduardo Derbez contó que su mamá Victoria Ruffo lo cacheteó luego encontrarlo con dos mujeres.El hijo de Eugenio Derbez relató en el programa D-Generaciones quee incluso bromeó al respeto y dijo que la protagonista de telenovelas pega igual de fuerte de como llora en los melodramas.Pero Arath de la Torre, conductor de la emisión, no se quiso quedar con la duda y ansiaba saber los motivos que orillaron a Victoria Ruffo a reaccionar de esta forma ante su hijo.Tras darse cuenta que su mamá iba directo hacia su habitación, al actor no le quedó de otra más que buscar la manera de esconder a sus amigas.“Obviamente no me creyó y me dijo ‘voy para abajo’. Bajó mi mamá y metí a mis amigas en la tina del baño. Cuando mi mamá entró a mi habitación, vio la botella con los vasos, entonces empezó a abrir los clósets y luego se dirigió al baño y vio a mis dos amigas. Educadamente les dijo que se fueran".Con información de Quién