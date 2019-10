‘José José va para México’: Jorge Reynoso, esposo de Noelia

"Me reuní hace un par de días con José Joel. Me pidió que interviniera en la situación. Lo hice: le proveímos con abogados, autoridades de la ciudad; pero más que nada en el objetivo de mediar para que hubiera un final feliz. […] Yo tuve, de alguna manera, que traer a los comisionados y políticos para comenzar a hacer motions [mociones] para que no se incinerara el cuerpo. Hubiera sido una gran tragedia para el público mexicano”, dijo Reynoso, quien compartió una amistad con el intérprete en Miami.

José José va para allá [México]”, puntualizó Reynoso, pero aclaró que puede tardar varios días en llegar.



cambió su actitud repentinamente… después de que el esposo de Noelia interviniera e impidiera que José José fuera cremado. Y la amenazara legalmente. Ahora, la hija menor de “El Príncipe de la Canción” tiene que reunirse cordialmente con en buenos términos con sus medios hermanos, José Joel y Marysol.En entrevista conreveló cómo tuvo que entrar como mediador en el pleito entre Sarita y sus hermanos. Y es que, aunque quiso mantenerse al margen, el representante no soportó ver cómo humillaban a los hijos mayores del intérprete de “La nave del olvido”, pues mantuvo una relación muy cercana con el fallecido cantante.también ayudó a su esposo para que asesorara a. La cantante y actriz llamó directamente al gobernador de Florida para que les ayudara.Jorge Reynoso, esposo y mánager de Noelia, también hizo algunas precisiones legales a tomar en cuenta tras la muerte de José José. Porque, contrario a lo que Sarita predica, en cuanto su papá falleció terminó el poder notarial que ella tenía sobre él. Ahora, los tres hijos Sosa pueden hacerse cargo del cuerpo su padre.Por ello, Jorge Reynoso habló con Sarita y la hizo entrar en razón “por las buenas”. Le dijo que, si no salen bien las cosas de forma cordial en la reunión con sus hermanos, aplicaría otros mecanismos legales para que, incluso, ella deje de tener la custodia del cantante.Además, gracias a un mandato del canciller, quien se puso en contacto con el FBI, Sarita ya no podrá cremar el cuerpo del intérprete, el cual, según Reynoso, está en una funeraria.Con información de Radio Fórmula.