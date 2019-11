José José vivía angustiado por los arranques violentos de Sarita

“No estaba de acuerdo, él lloró mucho cuando se enteró que ella se había ido con él, él tenía otros planes, esperaba que se siguiera preparando en su carrera… Me dijo José José que él mantenía a siete personas, ninguno de los que vivía ahí trabajaba.



“ Vivía muy preocupado y yo creo que él es el único que podía saber hasta dónde podría llegar a su hija porque escuchar que alguien te diga, ‘tengo miedo de que mi hija termine en la cárcel’, te hace pensar que es capaz de llegar a matar a alguien.



A poco más de un mes del fallecimiento de José José, la polémica en torno a su hija menor, Sarita parece estar lejos de terminar, ahora es una gran amiga del cantante quien revela que El Príncipe de la Canción se encontraba sumamente angustiado y molesto por aspectos de la vida de su hija, uno de ellos la fuerte personalidad y los arranques de ira que aparentemente son parte de la vida cotidiana de Sarita.Paulina Mondragón, amiga por más de una década del intérprete de “Gavilán o paloma”, fue quien, en entrevista exclusiva para el programa Ventaneando reveló que José José no se encontraba satisfecho con la pareja que Sarita había elegido, pues no estaba de acuerdo en que tanto el esposo de su hija, como familiares suyos, vivieran en la casa que él compró para que su hija y Jimmy Ortiz hicieran su vida juntos.Asimismo, Mondragón aseguró que Sara Salazar manipulaba al cantante con llamadas constantes para decirle que se encontraba sola y no tenía a nadie que cuidara de ella. Sin embargo, lo más inquietante es que la amiga del cantante asegura que en alguna ocasión José José expresó su preocupación ante los arranques violentos de su hija.