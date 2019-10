Joseph Mawle; pasa de Westeros a la Tierra Media

Ciudad de México.- Joseph Mawle, estrella de Game of Thrones, se unió al elenco de la serie sobre The Lord of The Rings que prepara Amazon Prime Video como el villano de la historia, reportó The Hollywood Reporter.



Los guionistas JD Payne y Patrick McKay fungirán como showrunners del proyecto, que será una precuela a la primera historia de la saga creada por J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.



Aunque Amazon no ha hecho comentarios respecto al futuro trabajo de Mawle, fuentes apuntan a que el actor encarnará a un personaje malvado llamado Oren.



Los actores Will Poulter y Markella Kavenagh fueron anunciados previamente como parte del reparto en papeles aún no revelados.



J. A. Bayona, el director de Un Monstruo Viene a Verme, dirigirá los primeros dos capítulos de la serie, y será productor ejecutivo de la misma junto a Belén Atienza.



La producción, cuyo prespuesto es de 500 millones, está programada para comenzar sus grabaciones en 2020, y se desconoce su fecha de estreno.