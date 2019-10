Joven maquillada de zombie causa confusión en hospital

Ciudad de México.- Los médicos están acostumbrados a ver todo tipo de escenas, desde simples pies fracturados hasta accidentes terribles, sin embargo, nunca se está preparado para atender a un 'zombie'.



Recientemente se dio a conocer que una joven causó impacto en varios médicos al llegar maquillada de zombie a un hospital luego de sufrir un ataque de ansiedad.



De acuerdo con información de Fox Detroit, Jai Fears, una bailarina profesional, causó mucha confusión al llegar a una sala de emergencias ubicada en el estado de Michigan, Estados Unidos.



El personal médico no estaba seguro de cuál era su problema, por lo que terminaron confundiendo su maquillaje realista con una grave emergencia.



Los médicos, pensando que tenía un severo traumatismo facial y se encontraba en estado de shock, la prepararon para internarla en el área de traumatología.



Fears afirmó que en ese momento no pensó que sería necesario tener que explicar a los médicos que las aparentes heridas en su rostro no eran de verdad.



"No dije nada porque asumí que podían ver que era falso", explicó.



La bailarina asegura que el trastorno de ansiedad que sufrió ese día "no fue una broma".



"Fue una situación grave que sucedió en un momento extraño".



Las fotos las compartió ella en su cuenta de Facebook.